Western Union временно отменяет плату за перевод денег в Японию

Компания Western Union объявляет о начале акции «Перевод без комиссии» для отправления денежных средств в Японию.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, отправить денежный перевод в Японию без комиссии можно в период с 17 марта по 17 апреля 2011 года, при условии доступности пунктов обслуживания, соответствующей валюты и работы сервиса. Клиенты могут осуществить «Перевод без комиссии» в любом пункте Western Union, участвующем в программе по всему миру.

В компании отмечают, что разрушения после землетрясения и цунами коснулись в том числе и бизнеса в Японии. «Western Union продолжает работать в тесном сотрудничестве с партнерами системы с целью в максимально короткие сроки полностью восстановить предоставление услуг в пострадавших районах», - идет речь в сообщении.

В Японии клиенты компании могут узнать о часах работы пунктов облуживания Western Union по всей стране по телефону бесплатной горячей линии 0034-800-400-733 или на сайте www.westernunion.co.jp

Справка УНИАН. Компания Western Union – один из лидеров мирового рынка платежных услуг. Глобальная сеть Western Union, Vigo и Orlandi Valuta насчитывает около 445 тысяч пунктов обслуживания клиентов в более чем 200 странах и территориях мира.