Госказначейство провело автоматическое возмещение НДС на сумму 456,5 млн. грн.

Государственное казначейство Украины впервые провело процедуру автоматического возмещения налога на добавленную стоимость.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба казначейства.

Сообщается, что 16 и 17 марта 2011 года казначейство провело автоматическое возмещение НДС 24 предприятиям на общую сумму 456,5 млн. грн. в соответствии с поданной органами Государственной налоговой службы обобщенной информации и выводов.

Как сообщал УНИАН, автоматическое возмещение НДС началось в Украине с 1 марта 2011 года.

По данным на 15 марта, Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) определила 24 предприятия, имеющих право на автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). Сумма заявленного к возмещению налога составляет 496,3 млн. грн.