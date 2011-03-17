Катастрофа в Японии может сократить японские инвестиции в украинскую экономику - эксперт

Финансовые и экономические проблемы, вызванные катастрофой в Японии, могут существенно сократить японские инвестиции в украинскую экономику ввиду перенаправления свободных ресурсов на восстановление.

Об этом сообщил УНИАН эксперт аналитического департамента X-Trade Brokers Ukraine Владимир ОЛЕКСЮК.

По его словам, таким образом, могут пострадать программы по Евро-2012, энергосбережения, технологического инвестирования в металлургию и машиностроение, сельхозпереработки, реализации крупных инфраструктурных проектов, где предусмотрено привлечение большого объема средств. В то же время, по словам эксперта, "влияние на Украину в плане торгово-экономических взаимоотношений будет незначительным, поскольку товарооборот между двумя станами относительно невелик".

В целом, по оценке эксперта, проблемы Японии в долгосрочной перспективе могут добавить давление на мировой рынок нефти, так как страна наращивает закупки этого сырья после падения выработки АЭС. При отсутствии полномасштабной ядерной катастрофы влияние японского кризиса на мировую экономику будет краткосрочно негативным и ограниченным. Восстановительные мероприятия в самой стране в состоянии будут возобновить потребление и экономический рост. Япония является четвертым по величине экспортером мира и вторым по величине держателем облигаций Казначейства США.