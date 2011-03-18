Положительное сальдо интервенций НБУ составило более 800 млн. долларов

Положительное сальдо интервенций Национального банка Украины (НБУ) на валютном межбанковском рынке в первой половине марта составило более 800 млн. долл.

Об этом в интервью агентству УНИАН заявил первый заместитель председателя Нацбанка Юрий КОЛОБОВ.

«У нас тенденция к росту валютных резервов. В первой половине марта мы в плюсе порядка более 800 млн. долл.», - сказал Ю.КОЛОБОВ.

Как сообщал УНИАН, международные валютные резервы Национального банка Украины в феврале т.г. выросли на 4,4% – до 36 млрд. 669,99 млн. долл.

Отрицательное сальдо интервенций Национального банка Украины на межбанковском валютном рынке в феврале т.г. составило (в долларовом эквиваленте) 7,4 млн. долл., в январе-феврале т.г. сальдо было положительным – 248,1 млн. долл.