Вопрос о совместимости ЗСТ требует дополнительной проработки – Шувалов

Москва. Вопрос о совместимости зоны свободной торговли (ЗСТ) Украины и Европейского Союза, а также ЗСТ в рамках СНГ требует дополнительной проработки

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, об этом заявил первый вице-премьер-министр России, сопредседатель экономического совета СНГ Игорь ШУВАЛОВ, выступая на международном экономическом форуме государств-участников СНГ «20 лет вместе: опыт сотрудничества и перспективы» в Москве.

«Мы сейчас ведем переговоры о том, как зона свободной торговли, которая будет заключена в рамках СНГ, совместима с зоной свободной торговли, которую украинская сторона обсуждает с Европейским Союзом», - сказал И.ШУВАЛОВ.

Он отметил, что Россия поддерживает европейский выбор Украины, однако, с точки зрения экономических отношений, надо определиться, что последует после заключения этих соглашений.

И.ШУВАЛОВ подчеркнул, что, по оценкам экспертов, при тарифной защите, которая существует у Украины, как члена ВТО, те условия, которые обсуждаются при формировании ЗСТ с ЕС, могут являться угрозой для Таможенного союза по ряду групп товаров.

Он отметил, что единый таможенный тариф для стран Таможенного союза в более чем в два раза выше, чем тариф, который имеет Украина как член ВТО.

Первый вице-премьер РФ подчеркнул, что это может породить очень большое количество экономический проблем.

«Нам надо осознать, что будет происходить с нашими торговыми отношениями, как будет меняться и трансформироваться наша взаимная торговля, что будет с товарными потоками из Евросоюза, идущими на Единую таможенную территорию. Это вопрос очень сложный», - сказал И.ШУВАЛОВ и добавил, что РФ, перед тем, как поставить подпись под документом о ЗСТ в рамках СНГ, должна точно знать, что произойдет.

Он подчеркнул, что при исполкоме СНГ необходимо наладить надлежащий механизм консультаций по формировании ЗСТ на пространстве СНГ и при заключении ЗСТ стран СНГ с третьими государствами.

Как сообщал УНИАН, 2 марта т.г. в Брюсселе вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ провел переговоры по вопросу подготовки Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, включая создание зоны свободной торговли.

3 марта первый вице-премьер-министр России Игорь ШУВАЛОВ заявил, что Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установления Единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.

15 марта на пресс-конференции в Минске премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал, что создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом может негативно отразиться на экономических отношениях Украины с Россией, Беларусью и Казахстаном.

По его словам, Россия будет вынуждена выстраивать границу для украинских товаров, если Украина и ЕС создадут зону свободной торговли.

В.ПУТИН уверен, что вести переговоры с Евросоюзом в формате Единого экономического пространства либо Таможенного союза – «это совсем другое дело».

В то же время, он отметил, что присоединение к каким-либо интеграционным объединениям является суверенным правом Украины.

Вчера, 17 марта, в ходе встречи с председателем Группы прогрессивного альянса социалистов и демократов Европейского парламента Мартином ШУЛЬЦЕМ премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина продолжает настойчиво вести переговоры с Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли в рамках договора об ассоциации.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в этом направлении планы Украины остаются неизменными.

Справка УНИАН. Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году. В начале 2008 года, после вступления Украины во Всемирную торговую организацию, стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговле, которое должно стать составной частью соглашения об ассоциации.

С 1 января 2010 в рамках Евразийского экономического содружества действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

6 июля 2010 вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза.

1 июля 2011 года таможенные границы между Россией и Казахстаном, а также между Россией и Беларусью должны полностью исчезнуть.

С 1 января 2012 года страны объединятся в едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Кроме того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.