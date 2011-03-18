Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9590-7,9650 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9590/7,9650 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2794/0,2797, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,2075/11,2190.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4083/1,4085 (четверг – 1,3972/74).

В четверг, 17 марта, Нацбанк на рынок не выходил.