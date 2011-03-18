Украина проведет переговоры с Францией и Германией о достижении компромисса по ЗСТ - Азаров

Украина планирует провести переговоры с Францией и Германией по вопросу изменения условий и достижения компромисса для подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с представителями британского бизнеса.

Он высказал предположение, что именно эти две страны – члены ЕС настаивают на существующих условиях для подписания соглашения о ЗСТ. В частности, на выделении мизерных квот для экспорта из Украины сельхозпродукции и ограничении услуг по автоперевозкам.

«Кто в Европейском Союзе определил эти переговорные условия, какие страны? Я так полагаю, что это, скорее всего, Франция и Германия. Давайте мы проведем с ними переговоры в рамках "один на один", послушаем их позиции, попробуем их переубедить, а затем еще раз обратимся к руководству Европейской комиссии с просьбой рассмотреть наши предложения», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он высказал удивление, что в ходе встреч с представителями правительств отдельных стран – членов ЕС и еврокомиссарами они разделяют и поддерживают позицию Украины. Однако в ходе проведения официальных переговоров переговорная группа со стороны ЕС на компромисс идти не соглашается.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что Украина со своей стороны уже пошла на серьезные уступки для ускорения подписания соглашения и существенно повысила уровень переговорной группы, назначив ее руководителем первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА.

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, Украина, скорее всего, намерена добиваться от ЕС ежегодного увеличения квот на поставку сельскохозяйственной и другой продукции на европейский рынок с перспективой полной либерализации торговли.

Справка УНИАН. Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году. В начале 2008 года, после вступления Украины во Всемирную торговую организацию, стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговле, которое должно стать составной частью соглашения об ассоциации.

2 марта т.г. в Брюсселе А.КЛЮЕВ провел переговоры по вопросу подготовки Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, включая создание зоны свободной торговли.