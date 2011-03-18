Клюев: зона свободной торговли СНГ будет необходимым условием для интеграции

Создание зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках Содружества Независимых Государств станет необходимым условием для реализации интеграционных процессов в Содружестве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ заявил сегодня на Международном экономическом форуме государств-участников СНГ «20 лет вместе: опыт сотрудничества и перспективы» в Москве.

Он отметил, что 20 лет было сложным для СНГ и для его участников, однако, благодаря СНГ, странам удалось решать много вопросов.

А.КЛЮЕВ напомнил, что украинская сторона проводит работу по снятию оговорок, принятых предыдущим правительством. «На заседании глав правительств СНГ в ноябре 2010 года эти оговорки были сняты», - сказал он.

По мнению А.КЛЮЕВА, без сотрудничества в разных областях экономики странам СНГ будет очень тяжело выжить, и выразил убеждение, что им необходимо «перейти от слов к делу».

По словам первого вице-премьера, первоочередным шагом в этом направлении является подписание договора о создании зоны свободной торговли СНГ.

«Таким образом, мы завершим 17-летний процесс оформления зоны свободной торговли. Заключение такого договора имеет определяющее значение для наших стран», - отметил А.КЛЮЕВ, добавив, что таким образом будут также созданы «необходимые условия для реализации интеграционных процессов в рамках Содружества».

По его словам, еще в 2003 году было определено, что ЗСТ СНГ входит в число приоритетов, а ее продвижение должно способствовать постепенному продвижению к Единому экономическому пространству. А.КЛЮЕВ считает, что странам-участницам СНГ необходимо обеспечить более эффективную эксплуатацию и развитие транспортных коридоров.

«В этой связи хотел бы довести, что правительство Украины утвердило Соглашение о согласованном развитии международных транспортных коридоров государств-участников СНГ, одним из ключевых элементов которого является создание координационного комитета транспортных коридоров», - сообщил А.КЛЮЕВ.

Он также подчеркнул, что перед странами СНГ стоят общие задачи и в агропромышленной отрасли. По словам первого вице-премьера, Украина, в частности, готова принять участие в реализации программы «Зеленый коридор», а также предложила детально рассмотреть вопрос продовольственной безопасности в рамках заседания Экономического совета СНГ, которое пройдет 15 апреля в Ялте.

Еще одним перспективным направлением сотрудничества стран СНГ А.КЛЮЕВ назвал разработку программы инновационного сотрудничества до 2020 года.

«Программа является уникальной, поскольку впервые за эти годы сделана попытка обеспечить реальный переход к инновационной модели развития наших государств», - сказал он.

«Поэтому мы считаем, что у СНГ есть будущее. Естественно, приглашаю всех в Украину, в Крым, 15 апреля»,- сказал он.

Как сообщал УНИАН, 3 марта первый вице-премьер-министр России Игорь ШУВАЛОВ заявил, что Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установления Единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.

15 марта на пресс-конференции в Минске премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал, что создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом может негативно отразиться на экономических отношениях Украины с Россией, Беларусью и Казахстаном.

По его словам, Россия будет вынуждена выстраивать границу для украинских товаров, если Украина и ЕС создадут зону свободной торговли.

Вчера, 17 марта, в ходе встречи с председателем Группы прогрессивного альянса социалистов и демократов Европейского парламента Мартином ШУЛЬЦЕМ премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина продолжает настойчиво вести переговоры с Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли в рамках договора об ассоциации.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в этом направлении планы Украины остаются неизменными.