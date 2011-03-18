Украина может вступить в Таможенный союз, если от этого будет выгода - Клюев

Украина может вступить в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана в случае, если будет очевидна выгода от этого.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня в ходе Международного экономического форума государств-участников СНГ «20 лет вместе: опыт сотрудничества и перспективы» в Москве.

«Мы смотрим на опыт России, Беларуси и Казахстана в Таможенном союзе. Мы сейчас все это изучаем, насколько это эффективно работает», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что сроки этой работы не определены.

«Переговорный процесс идет. Если будут все положительные моменты на лицо, и если мы увидим, что это интересно и эффективно, мы будем сотрудничать в рамках Таможенного союза», - А.КЛЮЕВ.

Отвечая на вопрос УНИАН, значит ли это, что Украина станет членом Таможенного союза, А.КЛЮЕВ сказал: «Может быть».

При этом он добавил, что о каких-либо сроках говорить рано, сейчас идет переговорный процесс.

Он подчеркнул, что позиция Украины - участие в тех интеграционных структурах, которые выгодны для Украины. По словам А.КЛЮЕВА, по одним позициям - выгодно сотрудничество в рамках зоны свободной торговли с Европейским Союзом, а по другим - ЗСТ в рамках СНГ.