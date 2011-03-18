Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9570/7,9620 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9590/7,9650, к 12:00 цены снизились до 7,9565/7,9610. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к значениям 7,9570/7,9620 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2794/0,2797, к 12:00 цены повысились до 0,2797/0,2798. К закрытию цены понизились до 0,2795/0,2797. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,4500 (-0,1800).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4083/1,4085, а к 15:00 выросли до 1,4127/1,4129. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,2075/11,2190, к 12:00 цены ушли вниз – 11,1885/11,2010. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне выросли до 11,2460/11,2590.