Азартные игры: Украина – Россия. Счет 2:0!

Закрыв в 2009 году по московскому примеру игорный бизнес в Украине, никто из отечественных парламентариев даже не мог предположить, что через два года законодательных перипетий Украина откажется от российского сценария регулирования азартных игр. Что же случилось? Украина идет собственным путем?

На днях у россиян стартовала настоящая государственная кампания в рамках борьбы с нелегальным игорным бизнесом. Ситуация так накалилась, что пришлось вмешиваться лично Президенту. Дмитрий Медведев не только потребовал от премьер-министра и чиновников в кратчайшие сроки навести порядок с азартными играми, привлечь к ответственности нелегальный игорный бизнес и ужесточить закон, но и ограничить распространение лотерей. После этого российские СМИ стали говорить о возможном запрете лотерей, а в Кремле признали, что активность нелегального российского игорного бизнеса связана с многочисленными изъянами законодательства, особенно закона «О лотереях». Российские операторы предполагают, что их просто хотят убрать с рынка и отдать их сферу деятельности в руки нового монополиста.

Учитывая привычную практику слепого наследования российского опыта законодательного регулирования, появляется вопрос: так а что ожидает в такой ситуации Украину. Ждать ли нашим чиновникам аналогичного вмешательства со стороны Президента? И чего в принципе ждать рынку от наших регуляторов? Как оказалось, все украинские эксперты единодушны: необходимости в действиях, предпринятых российским руководством на рынке лотерей, в Украине нет. У нас совсем иная ситуация. По словам политиков и чиновников, сегодня в Украине, скорее, есть проблемы в регулировании игорного бизнеса. Однако претензий к лотерейным операторам нет. В этом смысле, по мнению экспертов, мы опережаем своих соседей на добрый десяток лет.

Как объяснил кандидат юридических наук, доцент, Данила Гетманцев, подпольный украинский игорный бизнес не может легализоваться под видом лотерей. «Россия пошла по пути собственных ошибок, которых удалось избежать в Украине, - говорит эксперт. - Пытаясь раздать каждой сестре по серьге, россияне предусмотрели существования разных видов лотерей как на уровне федеральном, так и на уровне субъектов федерации. Кустарность недоразвитость лотерейного рынка в России привела к тому, что лотерею стали использовать как ширму для проведения нелегальных азартных игр более прибыльных в российских условиях, чем лотереи».

«В России около 80 частных операторов, в любом городе – своя лотерея, - рассказывает народный депутат Сергей Терехин. - Это напоминает мне начало 90-х годов, когда на вокзалах сидели наперсточники, предлагавшие угадать в каком из стаканчиков спрятан шарик. В России все это существует по сей день. Более того, лотереи проходят по той же системе налогообложения, что и металлургический завод. Это же смешно! Причем, когда в России запретили игорный бизнес, доходы этих частных лотерей поднялись на порядок».

По словам Сергея Терехина, Украина ушла от российского пути еще в середине девяностых годов прошлого века, избрав для своего лотерейного рынка европейскую модель развития. «При работе над законодательством мы использовали опыт стран, где в госбюджет от проведения лотерей приходят максимальные поступления, - заявил депутат. - Больше всего на лотереях зарабатывает Испания. Там все играют в лотереи. Но все лотереи являются государственными. В Британии существует одна государственная лотерея. Но проводит ее пул частных компаний, вложивших средства в развитие игорной сети».

Татьяна Ефименко, экс-зам министра финансов Украины, комментируя ситуацию в России, подтвердила: в концепцию регулирования азартных игр в Украине включены элементы европейских стандартов. « Что происходит в России? Там создали специальные игорные зоны. Но они не работают. Это еще раз подтверждает – мало написать правила, надо организовать все так, чтобы дать возможность развиваться частному бизнесу и вместе с тем, чтобы государство и общество получали от этого какие-то дивиденты. Но в том, что говорит сейчас уважаемое российское руководство, как мне кажется, не хватает именно второй стороны». Говоря о преимуществах украинского регулирования, Татьяна Ефименко отметила, что существующие сейчас в Украине лотереи полноценно регулируются государством, ведь условия их проведения определяются полученными операторами лицензиями. Это и есть мировой опыт. По словам эксперта, лотерейный рынок уже сегодня приносит в бюджет Украины ежегодно не менее 100 миллионов грн.

При этом, Татьяна Ефименко убеждена, что вместе с игорным бизнесом надо реформировать и лотерейный. Так, эксперт предлагает заменить действующую сегодня испано-британскую модель регулирования на словацкую, с учреждением государственного предприятия-регулятора. «Я сторонник модели Словакии, - отметила Татьяна Ефименко. - Минфин предложил организовать контроль в форме государственного предприятия, так как это организовано в Словакии. Хотя, если нас примут в ассоциацию государственных регуляторов игорного бизнеса, нам не нужно будет выдумывать ничего своего. А только принять европейские правила».

Народный депутат Виктор Корж, автор одного из законопроектов на тему лотерейного регулирования, вопросы российских проблем и теневого игорного бизнеса комментировать напрочь отказался. Он настаивает на необходимости принятия отдельного закона, который бы открыл перспективу дальнейшего развития лотерейного рынка в Украине. При этом парламентарий отметил, что государственная монополия в лотерейном бизнесе означает контроль и регулирование со стороны государства, его (бизнеса) социальную направленность, а вовсе не создание государственной компании по проведению лотерей. «Существующие на украинском рынке операторы созданы с привлечение иностранных инвестиций, они интегрированы в европейскую ассоциацию, - говорит Виктор Корж. - Они живут по нормальным цивилизованным правилам. Украинский рынок лотерей это достаточно нескомпроментированный чистый рынок. И я категорически не считаю правильным вложения бюджетных денег в развитие этого рынка. Государственное учреждение здесь однозначно проиграет частному предприятию. Поэтому я не вижу смысла вкладывать 100-150 миллионов долларов в создание предприятия с государственным менеджментом».

Готовы поспорить с Татьяной Ефименко и юристы. Идею вступления Украины в ассоциацию государственных регуляторов Д.Гетманцев прокомментировал так: «На самом деле, примут нас в ассоциацию государственных регуляторов игорного бизнеса или нет - ни о чем не говорит. В Европе едины принципы организации рынка азартных игр, но не конкретные модели правового регулирования. Приведем пример соседки Словакии – Австрии, где организатором азартных игр является компания «Австрийские казино», а лотерей – «Австрийсткие лотереи», которые контролируются государством. В Финляндии азартные игры (включая лотереи) проводятся государственными операторами. В Италии право на проведение массовых азартных игр (лотерей) имеют три негосударственных оператора на условиях концессии. Здесь важно соблюсти принцип государственной монополии, а не повторить чью-то модель по форме. К слову сказать, модель, предложенная Минфином, крайне редко встречается в мире, когда между операторами игр и государством вводится государственный субъект с непонятной компетенцией и статусом, дублирующим полномочия Минфина. Утверждение о том, что таким образом соединяется государственный интерес и частная инициатива – от лукавого. Скорее речь идет о создании схемы, которая, чего уж греха таить, попахивает коррупцией».

Чем закончатся дискуссии экспертов в вопросах регулирования азартных игр и какое решение будет принято, не ясно. Не исключено, что, как и в России, в ситуацию придется вмешаться Президенту. На данный момент ясно одно: в украинские лотереи наши граждане могут играть совершенно уверенно. Эта сфера уже сейчас довольно жестко контролируется со стороны государства. Стоит лишь надеяться, что у государственных мужей хватит мудрости, чтобы не наломать дров и не прибегнуть к каким-либо резким, непродуманным решениям, способным привести к стагнации рынка лотерей и как следствие падению поступлений в бюджет.

Евгений Самойлов