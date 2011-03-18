"Проминвестбанк" разместил облигации серии B на сумму 516,8 млн. грн.

ПАО "Проминвестбанк" (Киев) привлек 516,8 млн. грн., завершив размещение на ПФТС своих именных процентных облигаций серии B.

Об этом УНИАН сообщили в ПФТС.

Согласно сообщению, всего было размещено 500 тыс. именных процентных облигаций серии В номинальной стоимостью 1 тыс. грн. с процентной ставкой за первый процентный период в размере 14% годовых и датой погашения 25 февраля 2013 года.

Финансовые ресурсы, привлеченные от продажи облигаций, в полном объеме будут направлены на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля банка.

Ранее ПАО "Проминвестбанк" (Киев) уже разместило именные процентные облигации серии А на 500 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2010 года наблюдательный совет "Проминвестбанка" принял решение об открытом (публичном) выпуске 1,5 млн. штук простых именных процентных облигаций серий А, В и С (по 500 тыс. штук каждая серия) номинальной стоимостью одной облигации 1000 грн.

Средства, привлеченные от размещения бумаг, в полном объеме планируется направить на развитие основной деятельности банка, в том числе на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля.

Справка УНИАН. "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" ("Проминвестбанк") создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составили 34,613 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 25,712 млрд. грн., обязательства – 30,023 млрд. грн., уставный капитал – 5,299 млрд. грн., собственный капитал – 4,590 млрд. грн.

"Проминвестбанк" в 2010 году сократил убыток в 3,5 раза по сравнению с 2009 годом – до 844,981 млн. грн.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация) владеет 93,84% "Проминвестбанка".