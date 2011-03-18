Кабмин выделил 360 млн. грн. на создание рабочих мест в угледобывающих регионах

Кабинет Министров Украины распределил между областными государственными администрациями 360 млн. грн. из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на создание новых рабочих мест для обеспечения занятости населения угледобывающих регионов.

Данное распределение утверждено правительственным постановлением №264 от 17 марта 2011 года, текст которого размещен на сайте Кабмина.

Согласно постановлению, предполагается выделить 5,4 млн. грн. средств фонда на создание рабочих мест в Волынской области, 32,48 млн. грн. – в Днепропетровской, 172,16 млн. грн. – в Донецкой, 4,36 млн. грн. – в Кировоградской, 130,76 млн. грн. – в Луганской и 14,84 млн. грн. – во Львовской областях.