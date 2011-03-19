Власти Японии выделят пострадавшему бизнесу займы на 122 млрд. долларов

Правительство Японии разрабатывает кредитный план на сумму до 10 триллионов иен (122 миллиарда долларов) для финансирования пострадавшим от землетрясения компаниям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство "Ассошиэйтед Пресс". Согласно обсуждаемому плану, японские компании получат государственные субсидии или займы под низкий процент на текущие расходы или на восстановление ущерба от землетрясения. Власти Японии на этой неделе начали рассмотрение ряда инициатив по улучшению экономической ситуации, пошатнувшейся после стихийного бедствия, отмечает агентство. Мощнейшее землетрясение магнитудой 9,0, произошедшее 11 марта у северо-восточного побережья Японии, установило рекорд по количеству жертв в результате стихийных бедствий в Японии после Второй мировой войны. Число жертв, по данным на субботу, составило 7,197 тысячи человек. Спасатели продолжают поиски оказавшихся под завалами людей.