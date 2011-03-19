Совокупный ВВП стран СНГ увеличился в шесть раз

Совокупный ВВП стран-участниц Содружества Независимых Государств увеличился в шесть раз за последние 10 лет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Международной организацией кредиторов (WOC) с целью оценить инвестиционный потенциал СНГ в сравнении с другими крупнейшими торгово-экономическими блоками. Результаты исследования были представлены в Москве в ходе Международного экономического форума СНГ.

В исследовании WOC был рассмотрен инвестиционный потенциал СНГ в сравнении с пятью крупнейшими торгово-экономическими блоками мира: Евросоюзом (ЕС), Азиатско-Тихоокеанским Соглашением (АПТА), Североамериканской зоной свободной торговли (НАФТА), Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР) и Советом сотрудничества Арабских государств Персидского залива.

В исследовании отмечается, что до 2008 года в течение восьми лет большинство стран мира демонстрировали уверенный экономический рост, который требовал дополнительных вложений и привлечения иностранного капитала. Инвесторы из развитых стран обратили внимание на рынки развивающихся государств, предполагая получение большей отдачи от своих вложений, чем в "родной среде".

«По динамике темпов прироста ВВП экономика СНГ за 10 лет выросла более чем в 6 раз, азиатская - в 4 раза, а вот в развитых странах даже не получилось ее удвоить. Конечно, кризис внес свои коррективы, но показатели в Азии и Латинской Америке уже выше, чем в 2008 году, да и все остальные близки к тому, чтобы вернуться на докризисные уровни», - говорится в докладе WOC.

За 2010 год прирост ВВП всех торговых блоков положительный. На общем фоне лучше выглядят МЕРКОСУР и СНГ с приростом около 10%, опережая также и НАФТА, и АПТА, отмечают в WOC.

Международный экономический форум СНГ «20 лет вместе: опыт сотрудничества и перспективы» прошел в пятницу в Москве. В мероприятии, организованном Исполнительным комитетом СНГ и Деловым центром экономического развития СНГ, приняли участие представители органов исполнительной и законодательной власти, частного бизнеса, крупнейших инвестиционных и финансовых организаций, исследовательских и экспертных центров, профессиональных союзов и объединений всех стран Содружества.