Литвин сообщил о подготовке изменений в Налоговый кодекс

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил о том, что наработан законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Об этом он сказал в интервью 5-му каналу в воскресенье.

В.ЛИТВИН отметил, что «на этот проект должны посмотреть те, кто платит налоги. Те, кто имеет отношение к Налоговому кодексу, и предложили свое виденье».

По его словам, необходимо «выйти на решение не частичное, не локальное, а на такое решение, которое позволит поправить ситуацию».