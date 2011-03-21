Литвин сообщил о подготовке изменений в Налоговый кодекс
08:00, 21 марта 2011Финансы
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил о том, что наработан законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс.
Об этом он сказал в интервью 5-му каналу в воскресенье.
В.ЛИТВИН отметил, что «на этот проект должны посмотреть те, кто платит налоги. Те, кто имеет отношение к Налоговому кодексу, и предложили свое виденье».
По его словам, необходимо «выйти на решение не частичное, не локальное, а на такое решение, которое позволит поправить ситуацию».
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