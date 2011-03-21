Азаров не видит оснований противопоставлять Таможенный союз и ЗСТ с Евросоюзом

11:30, 21 марта 2011
Финансы
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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не видит оснований для того, чтобы противопоставлять членство Украины в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана и создание зоны свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью австрийской газете Der Standard.

«Я бы это не противопоставлял», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он привел пример Турции, которая является членом Таможенного союза Европейского Союза и заключает соглашения о свободной торговле с другими странами, в том числе и с Украиной.

«Мы ведем переговоры о свободной торговле с Турцией, а Турция со своей стороны находится в Таможенном союзе с Европейским Союзом, и это не противопоставляется», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что на сегодняшний день переговоры о создании ЗСТ Украины с Евросоюзом находятся практически на окончательной стадии, а переговоры о присоединении к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана еще не начинались.

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что свою оценку относительно вступлении Украины в Таможенный союз должны дать эксперты.

Премьер-министр также подчеркнул, что внешняя торговля должна осуществляться Украиной при условии минимального количества барьеров и на максимально выгодных для страны условиях.

Как сообщал УНИАН, 2 марта т.г. в Брюсселе вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ провел переговоры по вопросу подготовки Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, включая создание зоны свободной торговли.

3 марта первый вице-премьер-министр России Игорь ШУВАЛОВ заявил, что Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установления Единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.

15 марта на пресс-конференции в Минске премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал, что создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом может негативно отразиться на экономических отношениях Украины с Россией, Беларусью и Казахстаном.

По его словам, Россия будет вынуждена выстраивать границу для украинских товаров, если Украина и ЕС создадут зону свободной торговли. В.ПУТИН уверен, что вести переговоры с Евросоюзом в формате Единого экономического пространства либо Таможенного союза – «это совсем другое дело». В то же время, он отметил, что присоединение к каким-либо интеграционным объединениям является суверенным правом Украины.

17 марта т.г. в ходе встречи с председателем Группы прогрессивного альянса социалистов и демократов Европейского парламента Мартином ШУЛЬЦЕМ премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина продолжает настойчиво вести переговоры с Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли в рамках договора об ассоциации.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в этом направлении планы Украины остаются неизменными.

Справка УНИАН. Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году. В начале 2008 года, после вступления Украины во Всемирную торговую организацию, стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговле, которое должно стать составной частью соглашения об ассоциации.

С 1 января 2010 в рамках Евразийского экономического содружества действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

6 июля 2010 вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза.

1 июля 2011 года таможенные границы между Россией и Казахстаном, а также между Россией и Беларусью должны полностью исчезнуть.

С 1 января 2012 года страны объединятся в едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Кроме того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.

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