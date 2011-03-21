Минфин намерен сохранить право для юрлиц относить закупки у физлиц на валовые расходы

Министерство финансов Украины намерено сохранить право для юридических лиц относить закупки товаров, работ и услуг у физических лиц-предпринимателей на валовые расходы.

Как сообщается на официальном сайте Совета предпринимателей при Кабинете Министров, соответствующее намерение представители министерства высказали во время очередного заседания рабочей группы по подготовке законопроекта относительно реформирования упрощенной системы налогообложения.

В целом по итогам заседания было принято решение до 28 марта 2011 года подготовить окончательную редакцию законопроекта, который будет рассмотрен на последнем заседании рабочей группы ориентировочно 29 марта 2011 года.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины в феврале т.г. приняло решение взять за основу законопроект о реформировании упрощенной системы налогообложения, предложенный Всеукраинским объединением малого и среднего бизнеса «Фортеця».

Справка УНИАН. С 1 апреля 2011 года вступает в силу раздел ІІІ Налогового кодекса «Налог на прибыль предприятий», который запрещает включать в состав валовых расходов затраты на товары и услуги, приобретенные у физлиц – плательщиков единого налога.