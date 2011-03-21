Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9515/7,9580 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9530/7,9595, к 12:00 сузился спрэд - 7,9540/7,9585. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 7,9515/7,9580 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2803/0,2806, к 12:00 цены повысились до 0,2807/0,2808. К закрытию цены достигли уровня 0,2809/0,2810.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,3001 (-0,1499).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4145/1,4195.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,2655/11,2765, к 12:00 цены ушли вниз - 11,2520/11,2645. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли до 11,2795/11,2945.