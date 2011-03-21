Хозсуд Киева признал банкротом ООО «Пузата Хата»

Постановлением Хозяйственного суда Киева от 9 марта т.г. ООО «Пузата Хата» (сеть ресторанов быстрого питания) признано банкротом и открыта ликвидационная процедура.

Об этом говорится в сообщении в газете «Урядовый курьер» (№50 от 19 марта т.г.).

Согласно сообщению, ликвидатором банкрота назначен арбитражный управляющий Сергей ЯШИН. Кредиторские требования принимаются в месячный срок со дня опубликования данного объявления.

Дело о банкротстве возбуждено в связи с заявлением одного из акционеров сети - ООО «Динаприс» - к ООО «Пузата Хата».

Как сообщал УНИАН, в апреле 2010 года Хозяйственный суд Киева возбудил дело о банкротстве ООО "Пузата хата", владеющего одноименной сетью заведений общественного питания. Суд постановил признать долг кредитора – ООО «Динаприс» в сумме 50 млн. 200 тыс. 200 грн.

В июне 2010 г. «Укрсоцбанк» сообщил, что компания перестала выплачивать свои обязательства по кредиту на 70 млн. долл., предоставленному в 2007 году.

«Укрсоцбанк» был намерен обратиться в правоохранительные органы относительно ситуации со сменой управляющей компании сети ресторанов «Пузата хата» и появлением "ПХ Групп», на которую были переведены операционные потоки.

По данным банка, в феврале-марте 2010 года были начаты процедуры банкротства девяти компаний: восьми компаний, сдающих помещения под рестораны (пять в Киеве и по одному во Львове, Харькове и Днепропетровске), которые находились в залоге по кредиту у банка, а также компании-заемщика ООО "Пузата Хата". При этом общая сумма задолженности этих компаний составила 1,2 млрд. грн.

Справка УНИАН. Сеть ресторанов «Пузата хата» была основана в 2003 году. По состоянию на апрель 2009 года сеть насчитывала 37 ресторанов в 14 городах Украины.