Украинская банковская система закончила январь-февраль с прибылью 205,8 млн. грн. против 1,4 млрд. грн. убытка в январе-феврале 2010 года.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

«Доходы банков по сравнению с соответствующим периодом 2010 года увеличились на 4,8% и составили 22,4 млрд. грн. Расходы банков сократились на 2,4% и составили 22,2 млрд. грн.», – говорится в сообщении.

По данным НБУ, доходная часть на 82,8% обеспечивается за счет процентных доходов, на 10,8% – за счет комиссионных доходов.

Крупнейшими расходными статьями банков являются процентные расходы – 42,7%, общие административные расходы – 21,1%, отчисления в резервы — 18,7%, другие операционные расходы – 15,5%.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 марта 2011 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находятся 18 банков.

Справка УНИАН. Украинская банковская система в 2010 году сократила убыток почти в 3 раза – до 13,027 млрд. грн.