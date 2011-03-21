Кабмин утвердил порядок установления размера платы за предоставление госзаймов

Кабинет министров Украины утвердил порядок установления размера платы за предоставление кредитов (займов), привлеченных государством, или государственных гарантий.

Соответствующее постановление Кабмина, разработанное Министерством экономического развития и торговли Украины, принято на заседании правительства 17 марта, сообщает УНИАН пресс-служба министерства.

В министерстве отмечают, что принятие документа обеспечит установление единого подхода к определению размера платы за получение кредитов (займов), привлеченных государством, или государственных гарантий, основанной на оценке рисков наступления гарантийного случая (невозврат кредита), достаточности обеспечения, финансового состояния заемщика и т.д.

Также сообщается, что размер платы будет устанавливаться Кабмином на основании расчетов Минфина в определенном им порядке с учетом предложений Минэкономразвития и/или органа государственной власти, к сфере управления которого относится заемщик.