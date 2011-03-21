«Индэкс-Банк» изменил название на «Креди Агриколь Банк»

ПАО «Индэкс-Банк» изменило название на ПАО «Креди Агриколь Банк».

Об этом сообщается на сайте финучреждения.

«Принимая имя материнской компании, Credit Agricole в Украине получает дополнительное преимущество в виде сильной международной репутации, которая на уровне со стабильностью, клиенториентированностью, профессионализмом и практическим знанием украинского рынка обеспечит его постоянное развитие» - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. ПАО «Индэкс-Банк» основано 10 февраля 1993 года, на сегодня по объему активов занимает 35-е место среди 175 украинских банков.

Активы банка на 1 января 2011 года составили 5,332 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 4,366 млрд. грн., обязательства - 4,610 млрд. грн., уставный капитал – 1,050 млрд. грн., собственный капитал – 722,163 млн. грн.

«Индэкс-Банк» в 2010 году сократил убыток в 13 раз - до 23,4 млн. грн.

Французский Credit Agricole владеет 99,9955% акций украинского банка.

На рынке банковских услуг Украины Credit Agricole представлен уже 18 лет двумя дочерними банками: "Корпоративный и Инвестиционный Банк Креди Агриколь" (КИБ Креди Агриколь) обслуживает сектор крупных компаний, и "Индэкс-Банк" обслуживает средние корпоративные компании, малый и средний бизнес и частных лиц.