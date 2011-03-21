Кабмин продлил до 2012 года срок введения международных стандартов финотчетности
19:10, 21 марта 2011Финансы
1
Кабинет министров продлил до 2012 года срок выполнения мероприятий по применению международных стандартов финансовой отчетности в Украине.
Соответствующее распоряжение №205 от 17 марта т.г. размещено на сайте правительства.
Напомним, что ранее распоряжением №911 от 24 октября 2007 года соответствующие мероприятия должны были быть выполнены до 2011 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter