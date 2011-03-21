Активы украинских банков выросли на 3,5% - до 975,1 млрд. грн.

Активы украинских банков в январе-феврале 2011 года выросли на 3,5% - до 975,1 млрд. грн., общие активы – до 1 трлн. 123,3 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, на конец февраля банки имели следующую структуру общих активов: наличные средства, банковские металлы и средства в НБУ - 4,5% от суммы общих активов, остатки средств на корсчетах, открытых в других банках, - 6%, кредитные операции - 68%, вложения в ценные бумаги - 8%, дебиторская задолженность - 3,5%, основные средства и нематериальные активы - 4,5%, начисленные доходы к получению - 4,6%, другие активы - 0,9%.

По информации НБУ, обязательства банков в январе-феврале выросли на 3,6% до 833,2 млрд. грн. Основными составляющими обязательств являются: средства физических лиц - 281,1 млрд. грн., или 33,7% от обязательств; межбанковские кредиты и депозиты - 171,6 млрд. грн, или 20,6%; средства субъектов хозяйствования - 146,6 млрд. грн., или 17,6%.

Также сообщается, что собственный капитал банков за два месяца 2011 года вырос на 3% и составил 141,9 млрд. грн., или 14,5% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал увеличился на 0,5% до 146,6 млрд. грн.

По состоянию на 1 марта 2011 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находятся 18 банков.