Валовой внешний долг Украины на конец 2010 года достиг 117,3 млрд. долл.

На конец 2010 года объем валового внешнего долга Украины достиг 117,3 млрд. долл. США (85,7% от ВВП), увеличившись на протяжении отчетного года на 13,9 млрд. долл. США (на 13,5%).

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, опубликованном на сайте ведомства.

Больше половины прироста (60,8%) валового внешнего долга в 2010 году сформировалось в секторах государственного управления и денежно-кредитного регулирования. Внешние обязательства этих секторов выросли на 8,5 млрд. долл. (на 35,3%) до 32,5 млрд. долл.

В 2010 году зафиксировано дальнейшее сокращение долга банковского сектора перед нерезидентами на 2,7 млрд. долл. - до 28,1 млрд. долл.

На протяжении года обязательства банков по долгосрочным кредитам, облигациям и валюте и депозитам сократились на 2,5 млрд. долл., тогда как задолженность по краткосрочным инструментам осталась практически неизменной.

Внешний долг государственных банков за 2010 год вырос на 0,7 млрд. долл. - до 2,9 млрд. долл. (10,4% от долга банковского сектора) в результате размещения еврооблигаций "Укрэксимбанком".

Внешний долг других секторов экономики (включая межфирменный долг) за 2010 год вырос на 8,2 млрд. долл. и составил 56,7 млрд. долл.

Во второй половине года предприятия реального сектора активизировали привлечение средств по долгосрочным кредитам и еврооблигациям. Задолженность по этим инструментам (включая межфирменный долг) в целом за год выросла на 3,4 млрд. долл., тогда как в 2009 году она уменьшилась на 177 млн. долл. Почти треть этого прироста была сформирована за счет долгосрочных привлечений, гарантированных правительством (1 млрд. долл.), в том числе через размещение еврооблигаций для финансирования Евро-2012.

Повышение экономической активности и восстановление объемов внешней торговли обусловило рост объемов задолженности субъектов хозяйствования по торговым кредитам, которая выросла на 2,8 млрд. долл. и по состоянию на конец года составляла 13,8 млрд. долл. (почти четверть от общего долга других секторов).

В итоге более быстрого накопления краткосрочных обязательств по торговым кредитам и

просроченной задолженности доля краткосрочного долга в общем объеме долга других секторов выросла с 29,5% до 33,5%.

Внешний долг предприятий с государственной долей собственности свыше 50% за 2010 год вырос на 0,7 млрд. долл. - до 6,5 млрд. долл. (11,4% от объема долга других секторов).

Таким образом, на конец 2010 года доля обязательств других секторов экономики Украины, включая кредиты от прямого инвестора, увеличилась с 46,9% до 48,3% валового объема внешнего долга.

Доля долга секторов государственного управления и органов денежно-кредитного регулирования на протяжении года выросла с 23,2% до 27,7%.

Доля долга банковского сектора в валовом объеме внешнего долга сократилась с 29,8% до 24%.

Основной валютой внешних заимствований на конец 2010 года остается доллар США (70,4%), обязательства в евро составляют 10,7%. Доля внешней задолженности в национальной валюте остается незначительной – 2,3%, хотя она и увеличилась по сравнению с началом года на 1,4 п.п.

За 2010 год внешний долг, который подлежит уплате на протяжении следующих четырех кварталов, вырос на 8,5 млрд. долл. Наибольший вклад в этот рост был обеспечен сектором государственного управления (4,1 млрд. долл.).

Главными инструментами накопления долга продолжают выступать торговые кредиты и просроченная задолженность. Несмотря на сокращение общего объема долга банковского сектора, объемы выплат на протяжении следующих четырех кварталов за год выросли на 2,2 млрд. долл. Это в первую очередь связано с тем, что значительная доля долгосрочных кредитов банков должна быть погашена в 2011 г. – 7,4 млрд. долл., тогда как в 2010 году –4,8 млрд. долл. Прирост краткосрочного долга по остаточному сроку погашения происходил на фоне соответствующего наращивания резервных активов. Поэтому уровень покрытия резервами краткосрочного долга по остаточному сроку погашения за год даже повысился до 73% (с 68% в начале года).