Сможет ли Украина рассчитаться с внешними долгами в этом году?

В последнее время все чаще слышны разговоры о том, что внешние долги Украины очень большие и государству грозит дефолт. Но так ли это на самом деле? Насколько велики долги и кто кому должен? Разобравшись в природе этих долгов, можно понять, насколько опасна ситуация в нашей экономике.

Сколько мы задолжали нерезидентам?

По состоянию на 1 января 2011 года общая сумма внешнего долга составила 117,3 млрд. долл. Это эквивалентно почти 86% ВВП. Много это или мало? Если сравнивать с 2003 годом, это очень много, тогда соотношение внешнего долга к ВВП было на уровне 22%. Если сравнивать с 2009 годом, ничего существенного не поменялось, тогда соотношение внешнего долга к ВВП было 89%. При этом есть много стран, где этот долг значительно больше 100%. Например: Великобритания – 408%, Нидерланды 365%, Швейцария – 422%, Швеция – 119%, Германия – 178%, Австралия – 111%, Венгрия – 107%.

Можно возразить, что это развитые страны и большой внешний долг для них не проблема. Но в данном случаи и заключается противоречие нашей экономики. По мере развития экономики Украины растут и долги.

Кто и сколько должен?

К сожалению, часто во время споров о внешних долгах некорректно трактуют, что такое внешний долг, заведомо путая внешний долг и государственный внешний долг. Из общей суммы 117 млрд. долл, доля государственного внешнего долга всего 27%. А в абсолютных цифрах это 32,5 млрд. долл. За 2010 года государственный внешний долг вырос на 8,5 млрд. долл., или 35%. И в данном случае сложно сказать, стоит расстраиваться или, наоборот, радоваться. В 2010 году Украине начали доверять. Поэтому правительству удалось продать еврооблигации на сумму 2,5 млрд. долл. Еще 1,4 млрд. долл. было получено от продажи гривневых ОВГЗ нерезидентам. МВФ выделил Украине очередной транш в 2 млрд. долл. и 2 млрд. долл. одолжил ВТБ (Россия). В 2009 году Украина была неспособна размещать свои еврооблигации, потому надеялись только на МВФ. Теперь ситуация изменилась, и размещение государственных ценных бумаг происходит без особых проблем.

В общей сумме внешнего долга на долю банковского сектора приходится почти 24% или 28 млрд. долл. Вот как раз доверие к украинскому банковскому сектору со стороны нерезидентов не восстановилось. Поэтому по итогам 2010 года общая сумма внешнего долга банков уменьшилась на 2,7 млрд. долл. После бурного периодов 2005-2008 годах, когда с большой легкостью размещали свои еврооблигации и привлекали кредиты от нерезидентов, времена изменились. И теперь нерезиденты с настороженностью относятся к украинским банкам. И если и одалживают деньги, то прежде всего государственным банкам. Есть надежда, что в этом году ситуация изменится и благосклонность нерезидентов к украинским банкам вернется.

Если вычесть эти две суммы, остается почти 57 млрд. долл внешнего долга. Что это за долг? Это долги производственных, торговых и других бизнесовых структур. Большая часть этих долгов - товарные кредиты, прямые кредиты аффилированых лиц и межфирменный оборот между украинскими компаниями и их зарубежными партнерами. По итогам 2010 года общая сумма внешнего долга небанковских бизнес структур выросла на 8,2 млрд. долл. Что может говорить только об одном – увеличивается внешнеторговый оборот и растет количество производственных внешнеэкономических контрактов. В любом случае, рост объемов этих долгов это прежде всего рост финансирования нашего производства со стороны зарубежного бизнеса. И желательно, чтобы рост был еще больше, так как только за счет увеличения этого финансирования можно достичь действительно реального роста украинской экономики.

У нас проблема не с внешним долгом, а с использованием кредитов от нерезидентов

В целом внешний долг Украины это отражение экономики Украины, и в этом случаи ничего критического нет. Другое дело, что всегда возникает вопрос, насколько этот долг сбалансирован по срокам и по эффективности заимствования.

> В течение 2011 года необходимо будет вернуть краткосрочных долгов и погасить долгосрочных долгов на сумму 47,3 млрд. долл. Это около 40% всего внешнего долга. На первый взгляд, сумма очень большая, но это связано с методикой учета. В этой сумме долгов 62% составляют долги небанковских бизнес структур, состоящие, как правило, из товарных кредитов и кредитов на прямого заемщика, которые традиционно оформляются на срок до одного года. Такого рода кредиты ежегодно пролонгируют или переоформляю на новых условиях. Так что существенных проблем не будет. Около 8 млрд. долл. нужно будет погасить в 2011 году банкам по предыдущим кредитам. В этой ситуации большая надежда на то обстоятельство, что нерезиденты будут более благосклонны и щедры по отношению к украинским банкам в этом году, по сравнению с прошлым. Остается сумма государственного долга, которая подлежит погашению в течение года. С целью погашения этих долгов правительство уже разместило еврооблигации на сумму 1,5 млрд. дол. и будет размещать их и дальше. Кроме, того МВФ обещал продолжить финансировать Украину деньгами в текущем году. По этой причине погасить все краткосрочные долги в 2011 году году не будет большой проблемой ни у государства, ни у бизнеса.

> Проблема в другом. Зачем государству там много долгов и что будет делать правительство, когда кредиты МВФ придется возвращать. Главная цель внешнего заимствования - это финансирование дефицита госбюджета. Но что же дает нам столь большой дефицит? Природный газ и популистические социальные программы. С социальными программами все понятно, они носят только затратный характер и на них на заработаешь. Но закупки природного газа и нефти за рубежом стали проблемой номер один для нашего платежного баланса и опосредованно для госбюджета. Если бы металлургия и химия вовремя и в полном объеме платили все налоги и финансировали покупку природного газа, то на одну проблему с дефицитом госбюджета было бы меньше. Но так как эти отрасли у нас скрыто дотируемые, то получается, что вначале государство берет зарубежные кредиты, покупает за них природный газ, а потом уже ищет способы, как вернуть эти кредиты. При этом отказаться от такой пагубной схемы невозможно. Нельзя не покупать природный газ, так как в той же металлургии и химии не будет сырья для производства и, значит, не будет товара для продажи на экспорт. В то же время, существующие технологии произодства металла и химической продукции настолько неэффективны, что приходится покупать природного газа все больше и больше. Разговоры же о переходе на сланцевый газ так и остаются разговорами.

У нас проблема не с внешним долгом, у нас проблема с использованием тех кредитов, которые мы получаем от нерезидентов.

Александр Охрименко, председатель Наблюдательного совета банка «Центр»(для УНИАН)