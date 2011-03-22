Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9525-7,9580 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся плавным снижением котировок – 7,9525/7,9580 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2825/0,2828, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,3240/11,3340.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,4240/1,4242 (понедельник — 1,4167/1,4169).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.