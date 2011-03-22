Кабмин одобрил стратегию развития системы противодействия отмыванию доходов

Кабинет министров Украины одобрил стратегию развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

на период до 2015 года.

Соответствующее распоряжение от 9 марта 2011 года №190-р размещено на правительственном сайте.

В документе отмечается, что в результате принятия Закона “О внесении изменений в Закон Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” (май 2010 года) обеспечена имплементация в национальное законодательство требований Сорока рекомендаций и Девяти специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием средств (FATF), Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма, а также Директивы Европейского Парламента и Совета Европы 2005/60/ЕС от 26 октября в 2005 г. о предотвращении использования финансовой системы с целью отмывания средств и финансирования терроризма.

В то же время остается нерешенным ряд вопросов. В частности, согласно специальной рекомендации FATF государство должно иметь возможность бессрочного замораживания активов лиц, причастных к финансированию терроризма на основании резолюций Совета Безопасности ООН.

Для улучшения функционирования нацсистемы по борьбе с отмыванием доходов, согласно стратегии, необходимо принять меры для предупреждения таких действий, в частности ввести порядок классификации небанковскими финучреждениями клиентов, обеспечить регулирование деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр. Усовершенствовать законодательство в данной сфере предлагается, в частности, путем криминализации манипулирования на фондовом рынке и введения более жесткого наказания за незаконное использование инсайдерской информации, а также определения правового механизма доступа к активам, которые связаны с финансированием терроризма.

Кроме того, в соответствии со стратегией, необходимо минимизировать риски использования финансовой системы страны с целью отмывания доходов путем увеличения доли безналичных расчетов и сужения сферы использования наличных средств; ввести механизм сбора субъектами первичного финансового мониторинга информации о деятельности иностранных финучреждений, с которыми установлены корреспондентские отношения.

Также предполагается усовершенствовать порядок выявления и последующего замораживания активов лиц, причастных к финансированию терроризма.

По мнению авторов, реализация данной стратегии позволит обеспечить стимулирование притока иностранных инвестиций в национальную экономику, наполнение доходной части госбюджета.