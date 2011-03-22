Клюев поручил наладить мониторинг выполнения важнейших инвестпроектов

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ поручил министерствам и ведомствам организовать систему постоянного мониторинга реализации приоритетных инвестиционных и инновационных проектов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА, такое поручение он дал на аппаратном совещании.

Согласно поручению, ряд министерств и ведомств должны будут постоянно предоставлять детальную информацию о ходе реализации таких проектов, а Минэкономразвития будет ежемесячно готовить результаты анализа обобщенной информации для руководства правительства.

«Кроме создания стимулов для притока частного капитала в приоритетные для Украины отрасли и в конкретные инновационные проекты, мы должны постоянно отслеживать эффективность этой работы», - отметил А.КЛЮЕВ.

Первый вице-премьер-министр заявил, что от успешной реализации большинства проектов зависят не только темпы выхода из кризиса украинской экономики, но и ее общая модернизация, повышение доли высокотехнологичных производств.