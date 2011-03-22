Налоговые поступления в бюджет Украины выросли в 1,5 раза

В январе-феврале 2011 года в сводный бюджет Украины уплачено 41 млрд. 620,8 млн. грн. платежей, которые контролируются государственными налоговыми органами, что на 13 млрд. 967,4 млн. грн., или в 1,5 раза, больше соответствующего периода 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы.

В частности, из этой суммы в государственный бюджет поступило 31 млрд. 259 млн. грн. – на 13 млрд. 39,6 млн. грн., или в 1,7 раза больше соответствующего периода 2010 года, в местные бюджеты – 10 млрд. 361,8 млн. грн. – на 927,8 млн. грн., или 9,8% больше.

В общий фонд государственного бюджета уплачено 30 млрд. 373 млн. грн. платежей, временная роспись Министерства финансов Украины выполнена на 103,8%.

По сравнению с январем-февралем прошлого года поступления выросли в 1,8 раза, дополнительно получено 13 млрд. 603,5 млн. грн., в том числе налога на добавленную стоимость – сбор составил 12 млрд. 422,5 млн. грн. (+5 534,1 млн. грн.), налога на прибыль – 9 млрд. 720,6 млн. грн. (+4 150,4 млн. грн.), акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров – 3 млрд. 28 млн. грн. (+692 млн. грн.), рентных платежей за добычу нефти – 1 млрд. 334,9 млн. грн. (+867,2 млн. грн.), газового конденсата – 387,4 млн. грн. (+203,1 млн. грн.), природного газа – 336,9 млн. грн. (+214,7 млн. грн.) и др.

Из общего прироста поступлений в государственный бюджет 68% обеспечены крупными налогоплательщиками, которых по данным на 1 марта т.г. на налоговом учете в органах ГНСУ находилось 1152 субъекта ведения хозяйства, или 0,13% общего количества налогоплательщиков.

В целом в январе-феврале 2011 года в государственный бюджет Украины по основному месту регистрации такими плательщиками уплачено 21,2 млрд. грн. налогов и сборов, что на 8,9 млрд. грн. (+72%) больше января–февраля 2010 года.

В разрезе основных бюджетоформирующих налогов рост поступлений от крупных налогоплательщиков достигнут по: НДС – на 3,8 млрд. грн. (+95%), налогу на прибыль – на 2,4 млрд. грн. (+71%), акцизному налогу – на 0,6 млрд. грн. (+23%).