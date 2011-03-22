Госдолг Польши за год вырос на 9%

Варшава.Государственный долг Польши на конец января текущего года составил 245,5 млрд. долларов, что на 9%, или около 30 млрд. долл. больше, чем в конце первого месяца прошлого года (1 долл. = 2,9 злот.).

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Польши, которыми располагает УНИАН.

Польский госдолг в январе, по данным МВФ, составил около 56% прошлогоднего ВВП Польши, которая является самой большой страной Восточной Европы, входящей в Евросоюз.

Более 70% польского госдолга составляет внутренняя задолженность.

Внешний долг составляет 67,8 млрд. долларов, или 28% всей задолженности.

Долг на каждого жителя 38-миллионой страны в конце января составил 6,4 тыс. долларов, что более чем двое выше средней заработной платы в Польше.

Внутренний и внешний долг в первом месяце года к декабрю прошлого выросл на 1,6% и 1% соответственно.

Справка УНИАН. Данные о госдолге Польши, которое презентует Минфин, не включают задолженность органов местного самоуправления, которые должны кредиторам еще около 14 млрд. долларов.

Ряд польских экспертов заявляют, что реальный госдолг страны – расчитанный на основе всех обязательств страны до 2043 года – составляет более 200% национального продукта Польши.

Польская Конституция запрещает увеличивать госдолг до более чем 60% национального продукта.