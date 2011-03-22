Клюев: в первом полугодии Украина выйдет на подписание соглашений о ЗСТ и безвизовом режиме с ЕС

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ считает, что в первом полугодии этого года Украина закончит переговоры с Европейским Союзом о соглашениях о зоне свободной торговли и безвизовом режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КЛЮЕВ сказал во время заседания четвертой сессии Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша, которое проходит в Киеве.

«Мы в первом полугодии фактически закончим переговорный процесс и уже выйдем на финишную прямую – подписание (соглашений) о зоне свободной торговли и безвизовом режиме с ЕС», - заявил А.КЛЮЕВ.

По его словам, Украина достаточно интенсивно ведет переговоры по этим направлениям.

А.КЛЮЕВ отметил, что есть ряд «проблемных вопросов, которые нужно решить. И это все касается квот на экспорт и импорт продукции АПК, услуг и товаров в ТЭК, в транспорте».

При этом первый вице-премьер добавил, что «нерешаемых проблем нет».

Он поблагодарил Польшу и Литву за поддержку Украины на пути вступления в Европейский Союз.

Справка УНИАН. Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году. В начале 2008 года, после вступления Украины во Всемирную торговую организацию, стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговле, которое должно стать составной частью соглашения об ассоциации.

22 ноября 2010 года Саммит Украина-Европейский Союз одобрил План действий относительно визовой либерализации для Украины, который определяет все технические условия, которые должна выполнить Украина для обеспечения прогресса в направлении введения безвизового режима как долгосрочной перспективы для краткосрочных поездок граждан Украины.

8 февраля 2011 года Кабинет министров Украины образовал Координационный центр по выполнению Плана действий относительно либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины. Центр возглавляет первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли А.КЛЮЕВ.