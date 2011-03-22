Королевская передала Януковичу требования предпринимателей

Председатель парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ передала Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ требования предпринимателей о внесении изменений в налоговое законодательство и прекращении преследований активистов "налогового майдана".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам сегодня под стенами Администрации Президента.

«Мы сегодня от совета предпринимателей Украины, который объединяет более 200 общественных организаций, обращаемся к Президенту с предложением принять упрощенную систему налогообложения, которую мы разработали и которая зарегистрирована вчера в Верховной Раде», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, законопроект об усовершенствовании упрощенной системы налогообложения прошел обсуждение во всех регионах страны. Также на сегодня подготовлен и зарегистрирован в парламенте законопроект об изменениях к Налоговому кодексу, который отменяет ежемесячную налоговую отчетность - «такой анахронизм, как сдача «пустографов», которые мы видели на протяжении этого месяца».

Также предприниматели требуют отменить введение с 1 апреля нормы Налогового кодекса, согласно которой юридические лица на общей системе налогообложения не могут относить на валовые расходы покупку товаров и услуг у предпринимателей-"упрощенцев".

«Мы считаем, что эта норма, которая вступит в действие согласно Налоговому кодексу с 1 апреля, приведет к сокращению 200 тыс. рабочих мест только в апреле», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Кроме того, по ее словам, предприниматели настаивают на прекращении репрессий против активистов "налогового майдана", что также внесено в обращение к Президенту.