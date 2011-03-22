Дефицит текущего счета Польши в январе сократился с 1,6 млрд. до 930 млн. евро

Варшава.Дефицит текущего счета Польши в январе т.г. сократился до около 900 млн. евро с 1,6 млрд. в декабре прошлого года, что оказалось ниже ожиданий аналитиков, прогнозировавших 1,3-миллиардный дефицит.

По данным Национального банка Польши, которыми располагает УНИАН, дефицит текущего счета в январе к январю прошлого года увеличился более чем на 100 млн. евро.

В первом месяце года Нацбанк зафиксировал положительное сальдо в торговле товарами в размере 275 млн. евро и услугами в размере 259 млн. евро против 1,3 млрд. евро отрицательного сальдо доходов и 159 млн. евро текущих трансферов.

По данным центробанка, экспорт в январе в годовом выражении вырос на 20% до 10,2 млрд. евро, а импорт увеличился на 15% до 9,9 млрд. евро.

Доходы от сферы услуг за аналогичный период выросли на более чем 30% до 1,9 млрд. евро, а расходы - на 24% до 1,7 млрд. евро.

Отрицательное сальдо доходов в январе 2010 года составляло около 840 млн. евро.