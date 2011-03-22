Украина не сможет совместить ЗСТ с Евросоюзом и СНГ – российский эксперт

14:09, 22 марта 2011
Финансы
1

Украина не сможет совместить зону свободной торговли (ЗСТ) с ЕС и СНГ одновременно.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал директор Международного института политической экспертизы Евгений МИНЧЕНКО (РФ).

«Украине совместить зону свободной торговли с ЕС и в рамках СНГ нереально», - сказал он.

Эксперт отметил, что уровень тарифной защиты от импорта в странах Таможенного союза в 2-2,5 раза выше, чем у Украины по тем обязательствам, которые она взяла при вступлении в ВТО.

«Это значит, что Украине или надо двигаться в том направлении, в котором она двигается в сторону зоны свободной торговли с ЕС, или попытаться сыграть в новое интеграционное объединение и пересмотреть условия своего членства в ВТО и попробовать на тех или иных условиях вступить в Таможенный союз», - считает Е. МИНЧЕНКО.

Он отметил, что есть не только жесткий вариант членства, но и обсуждаются форматы более гибкого сотрудничества с Таможенным союзом.

Эксперт напомнил, что российский премьер-министр заявил, что в случае создания ЗСТ Украины и ЕС, Таможенный союз будет вынужден ужесточить свою таможенную политику, чтобы импорт из стран ЕС через Украину не попал в Россию.

По его словам, с 1 июля закрываются таможенные посты на границе РФ и Казахстана, но при этом Казахстан жестко усиливает контроль на границе с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Е.МИНЧЕНКО считает, что в среднесрочной перспективе Таможенный союз выгоднее украинскому производителю.

Как сообщал УНИАН, 2 марта т.г. в Брюсселе вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ провел переговоры по вопросу подготовки Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, включая создание зоны свободной торговли.

3 марта первый вице-премьер-министр России Игорь ШУВАЛОВ заявил, что Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установления единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.

15 марта на пресс-конференции в Минске премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал, что создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом может негативно отразиться на экономических отношениях Украины с Россией, Беларусью и Казахстаном.

По его словам, Россия будет вынуждена выстраивать границу для украинских товаров, если Украина и ЕС создадут зону свободной торговли.

В.ПУТИН уверен, что вести переговоры с Евросоюзом в формате Единого экономического пространства либо Таможенного союза – «это совсем другое дело».

В то же время он отметил, что присоединение к каким-либо интеграционным объединениям является суверенным правом Украины.

17 марта в ходе встречи с председателем Группы прогрессивного альянса социалистов и демократов Европейского парламента Мартином ШУЛЬЦЕМ премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина продолжает настойчиво вести переговоры с Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли в рамках договора об ассоциации.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в этом направлении планы Украины остаются неизменными.

Справка УНИАН. Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году. В начале 2008 года, после вступления Украины во Всемирную торговую организацию, стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговли, которое должно стать составной частью соглашения об ассоциации.

С 1 января 2010 года в рамках Евразийского экономического содружества действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

6 июля 2010 года вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза.

1 июля 2011 года таможенные границы между Россией и Казахстаном, а также между Россией и Беларусью должны полностью исчезнуть.

С 1 января 2012 года страны объединятся в едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Кроме того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter