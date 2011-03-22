Украина не сможет совместить ЗСТ с Евросоюзом и СНГ – российский эксперт

Украина не сможет совместить зону свободной торговли (ЗСТ) с ЕС и СНГ одновременно.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал директор Международного института политической экспертизы Евгений МИНЧЕНКО (РФ).

«Украине совместить зону свободной торговли с ЕС и в рамках СНГ нереально», - сказал он.

Эксперт отметил, что уровень тарифной защиты от импорта в странах Таможенного союза в 2-2,5 раза выше, чем у Украины по тем обязательствам, которые она взяла при вступлении в ВТО.

«Это значит, что Украине или надо двигаться в том направлении, в котором она двигается в сторону зоны свободной торговли с ЕС, или попытаться сыграть в новое интеграционное объединение и пересмотреть условия своего членства в ВТО и попробовать на тех или иных условиях вступить в Таможенный союз», - считает Е. МИНЧЕНКО.

Он отметил, что есть не только жесткий вариант членства, но и обсуждаются форматы более гибкого сотрудничества с Таможенным союзом.

Эксперт напомнил, что российский премьер-министр заявил, что в случае создания ЗСТ Украины и ЕС, Таможенный союз будет вынужден ужесточить свою таможенную политику, чтобы импорт из стран ЕС через Украину не попал в Россию.

По его словам, с 1 июля закрываются таможенные посты на границе РФ и Казахстана, но при этом Казахстан жестко усиливает контроль на границе с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Е.МИНЧЕНКО считает, что в среднесрочной перспективе Таможенный союз выгоднее украинскому производителю.

Как сообщал УНИАН, 2 марта т.г. в Брюсселе вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ провел переговоры по вопросу подготовки Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, включая создание зоны свободной торговли.

3 марта первый вице-премьер-министр России Игорь ШУВАЛОВ заявил, что Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установления единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.

15 марта на пресс-конференции в Минске премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал, что создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом может негативно отразиться на экономических отношениях Украины с Россией, Беларусью и Казахстаном.

По его словам, Россия будет вынуждена выстраивать границу для украинских товаров, если Украина и ЕС создадут зону свободной торговли.

В.ПУТИН уверен, что вести переговоры с Евросоюзом в формате Единого экономического пространства либо Таможенного союза – «это совсем другое дело».

В то же время он отметил, что присоединение к каким-либо интеграционным объединениям является суверенным правом Украины.

17 марта в ходе встречи с председателем Группы прогрессивного альянса социалистов и демократов Европейского парламента Мартином ШУЛЬЦЕМ премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина продолжает настойчиво вести переговоры с Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли в рамках договора об ассоциации.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в этом направлении планы Украины остаются неизменными.

Справка УНИАН. Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году. В начале 2008 года, после вступления Украины во Всемирную торговую организацию, стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговли, которое должно стать составной частью соглашения об ассоциации.

С 1 января 2010 года в рамках Евразийского экономического содружества действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

6 июля 2010 года вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза.

1 июля 2011 года таможенные границы между Россией и Казахстаном, а также между Россией и Беларусью должны полностью исчезнуть.

С 1 января 2012 года страны объединятся в едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Кроме того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.