Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9550/7,9605 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9525/7,9580, к 12:00 сузился спрэд – 7,9560/7,9580. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9550/7,9605 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2825/0,2828, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2826/0,2827. К закрытию цены понизились до 0,2825/0,2826. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,1798 (-0,1203).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4205/1,4245. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,3240/11,3340, к 12:00 цены ушли вниз – 11,3190/11,3280. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне установились на уровне 11,3160/11,3300.