В марте таможенники планируют перечислить в госбюджет более 8 млрд. грн.

По итогам марта 2011 года таможенники планируют перечислить в государственный бюджет более 8 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной таможенной службы Игорь КАЛЕТНИК сегодня во время расширенного заседания Союза промышленников и предпринимателей и Гостаможслужбы.

«Ежемесячный рост (поступлений – УНИАН) составляет от 3 до 5 млрд. грн.», – отметил И.КАЛЕТНИК.