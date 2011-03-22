Председателем правления «Ощадбанка» назначен Подрезов

Наблюдательный совет ОАО «Государственный ощадный банк Украины» назначил Сергея ПОДРЕЗОВА председателем правления банка.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

«Наблюдательный совет открытого акционерного общества «Государственный ощадный банк Украины» назначил Сергея ПОДРЕЗОВА председателем правления Ощадбанка», – говорится в сообщении.

До назначения С.ПОДРЕЗОВ с 2003 года работал на должности заместителя председателя правления «Ощадбанка».

Как сообщал УНИАН, 10 марта т.г. наблюдательный совет «Ощадбанка» уволил по собственному желанию с должности председателя правления банка Вячеслава КОЗАКА.

Справка УНИАН. ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составляли 59,019 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 44,778 млрд. грн., обязательства – 42,393 млрд. грн., уставный капитал – 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,626 млрд. грн.

В 2010 году «Ощадбанк» сократил прибыль против показателя 2009 года в 1,5 раза – до 461 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.