Азаров поручил Кабмину подготовить программу реформирования налоговой и таможенной служб

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил профильным членам Кабинета министров в течение месяца подготовить программу реформирования налоговой и таможенной служб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабмина.

При этом он поручил руководству Государственной налоговой службы принять меры для упрощения процедуры уплаты налогов.

“Требую пересмотреть подходы к фискальному администрированию и существенно упростить правила для плательщиков налогов. Правительство и дня не будет терпеть ситуацию, которую создали для бизнеса, когда предприниматели вынуждены стоять в очередях, а не работать”, - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя мешать бизнесу работать.

“Сегодня любые сложности для плательщиков налогов дискредитируют налоговую реформу, а на самом деле есть ощутимые преимущества и улучшение налогового климата в стране”, - отметил премьер.

Он подчеркнул, что факты, которые свидетельствуют о возникновении сложностей при уплате налогов, правительство будет рассматривать как саботаж и диверсию против страны.

«Каждый факт создания предпринимателям сложностей, бюрократической волокиты, коррупции мы будем рассматривать как саботаж и диверсию против Украины. Я для всех чиновников хочу сделать акцент: если кто-то считает, что власть ему упала на голову как шапка Мономаха и можно не думать ежедневно о том, что ты сделал хорошего для людей, то немедленно по шапке получит», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 21 марта на заседании управляющего совета Комитета по экономическим реформам Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подверг жесткой критике некоторые аспекты в деятельности Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы (ГНС). Он потребовал от руководства Гостаможслужбы и ГНС изменить приоритеты в работе и в течение месяца подготовить программу реформирования этих ведомств.