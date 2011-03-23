ЕС выделит Ивано-Франковску 800 тыс. евро на улучшение экологической ситуации

Европейский Союз выделит Ивано-Франковску 800 тыс. евро на улучшение экологической ситуации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома.

Согласно предоставленной информации, в Ивано-Франковске началась реализация проекта «Улучшение экологической ситуации в городе Ивано-Франковске и области путем внедрения технологии экологического сбора и переработки твердых бытовых отходов на основе опыта города Бая Маре, Марамуреш (Румыния)» Программы приграничного сотрудничества ЕІСП Венгрия-Словакия-Румыния-Украина 2007-2013 гг.

Целью проекта, бюджет которого составляет 804 тыс. евро, является заимствование опыта сотрудничества между частными и государственными структурами румынского города Бая Маре для создания в Ивано-Франковске постоянного механизма раздельного сбора, транспортировки, переработки и утилизации ТБО, а также уменьшения их вредного влияния на окружающую среду и здоровье людей.

Справка УНИАН. Контракт на реализацию проекта «Улучшение экологической ситуации в городе Ивано-Франковске и области путем внедрения технологии экологического сбора и переработки твердых бытовых отходов на основе опыта города Бая Маре, Марамуреш (Румыния)» в рамках Программы приграничного сотрудничества ЕІСП Венгрия-Словакия-Руыния-Украина был подписан 9 декабря 2010 года.

В Украине население обеспеченно системой вывоза ТБО только на 70%. Ежегодно в государстве накапливается 50 млн. м куб. бытовых отходов, из них на одного человека в среднем приходится 300-400 кг. За последние 10 лет объем бытовых отходов на человека увеличился на 40%.

В Ивано-Франковске ежегодно собирают около 390 тыс. м куб., или 97,5 тыс. тонн ТБО, что в среднем приходится по 1,6 м куб/чол./год. В целом по городу уровень организованного сбора и захоронения ТБО составляет 77%.