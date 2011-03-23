В апреле в Крыму пройдет международный инвестиционный форум «Ялтинские деловые встречи»

В середине апреля в Ялте состоится международный инвестиционный форум «Ялтинские деловые встречи».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

Он будет проходить в рамках заседания Экономического совета Содружества Независимых Государств.

Пленарные заседания и круглые столы форума будут посвящены вопросам повышения инвестиционной привлекательности стран СНГ, укреплению инвестсотрудничества между ними, роли государственных регуляторов в создании Единого экономического пространства, участии украинского капитала в реализации межгосударственных инфраструктурных проектов стран Содружества.

«Ялтинские деловые встречи» проводятся при поддержке Кабинета министров Украины, исполнительного комитета СНГ и банковской группы «Внешторгбанка».

Как сообщал УНИАН, проведение заседания экономического совета Содружества независимых государств, на котором будут обсуждаться перспективы экономического сотрудничества между странами-участницами СНГ, запланировано на 15 апреля в Ялте.