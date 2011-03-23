Минфин изучает возможность выпуска облигаций, номинированных в российских рублях

Министерство финансов Украины изучает возможность выпуска облигаций внешнего государственного займа, номинированных в российских рублях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО на пресс-конференции в среду.

«По этому вопросу ведутся консультации», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в июле 2010 года во время Международного инвестиционного форума «Финансирование посткризисных экономик государств – участников СНГ» в Ялте заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Алексей КУДРИН заявил, что Украина прорабатывает вопрос выпуска своих правительственных облигаций на территории РФ, номинированных в российских рублях.

При этом он отметил, что как российские банки, так и российское правительство готовы поддержать эту инициативу.

Кроме того, министр РФ заявил о том, что Россия намерена в 2010 или в 2011 году осуществить еврозайм, номинированный в российских рублях.