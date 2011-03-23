Азаров раскритиковал работу ведомств по дерегулированию предпринимательской деятельности

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает неудовлетворительной работу профильных ведомств по дерегулированию предпринимательской деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Мы должны обеспечить максимально благоприятные условия развертыванию предпринимательской деятельности. Президент уверен, что регуляторная реформа способна существенно оживить экономику, увеличить объемы инвестиций и производства», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, глава государства считает, что регуляторная реформа, невзирая на определенные достижения, реализуется медленно. «Проходит третий месяц с начала года. Что мешало за это время Министерству финансов, Федор Алексеевич (министр финансов Федор ЯРОШЕНКО – УНИАН), Министерству экономического развития и торговли, Андрей Петрович (КЛЮЕВ – УНИАН), государственным налоговой и таможенной службам разработать положения для упрощения системы налогообложения, что мы обещали людям. Что нам мешало вести постоянный диалог с общественными организациями, предпринимателями, чтобы развернуто дать правительству согласованные предложения», - спросил Н.АЗАРОВ.

Он выразил недовольство тем, что рабочие группы этих министерств и ведомств не вели диалог с предпринимателями и ждали «километровых очередей в налоговые инспекции, акций протеста или указаний, чтобы выполнять свои функции и четко сформулированные поручения правительства».

Премьер-министр также обратил внимание первого вице-премьер-министра А.КЛЮЕВА, министров и всех руководителей ведомств на то, что до сих пор не выполнено постановление правительства о прекращении работы всех предприятий, созданных для предоставления административных услуг, и относительно проверки счетов этих предприятий.