Тигипко: без проведения пенсионной реформы Украина не сможет получить кредит МВФ

Вице-премьер-министр Украины – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО подчеркивает, что без проведения пенсионной реформы Украина не сможет получить от Международного валютного фонда кредитные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Без принятия пенсионной реформы Международный валютный фонд не будет выделять деньги», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он отметил, что это «не будет трактоваться как остановка программы».

С.ТИГИПКО выразил мнение, что в данном случае действия МВФ будут понятными. «Потому что 3% дефицит бюджета Пенсионного фонда – 3% ВВП в 2010 году. Это огромные деньги. И если мы не дадим ответ на то, каким образом мы уменьшим эти расходы из бюджета, никто нас не поймет, никто кредит давать не будет», -сказал С.ТИГИПКО, подчеркнув, что это может повлиять на все рейтинги страны в мире.

Как сообщал УНИАН, проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», автором которого является Кабинет министров Украины, был обнародован на сайте Верховной Рады Украины в декабре 2010 года.

Для получения очередного транша из кредита МВФ Украина должна принять закон о реализации пенсионной реформы до конца марта 2011 года.

Такое обязательство закреплено в проекте меморандума об экономической и финансовой политике, согласованном украинским правительством и миссией МВФ по результатам ее работы в Киеве с 1 по 14 февраля 2011 года.

Чтобы рассчитывать на рассмотрение советом директоров МВФ вопроса о выделении очередного транша в середине апреля, Киев должен до конца марта принять пенсионный закон, который отвечает принципам, изложенным в прошлогодних версиях меморандума (предварительное условие).