Изменения налогового законодательства коснутся 170 тысяч «упрощенцев» - ГНСУ

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) прогнозирует, что изменения налогового законодательства относительно предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, коснутся 170 тыс. из 1,1 млн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель председателя ГНСУ Александр КЛИМЕНКО.

По его словам, из 1,1 млн. зарегистрированных предпринимателей-«упрощенцев» 700 тыс. предпринимателей не имели никаких договорных отношений с юрлицами. «700 тыс. предпринимателей не коснутся изменения, которые произойдут с 1 апреля 2011 года", - отметил А.КЛИМЕНКО.

По его словам, из 400 тыс. предпринимателей-физлиц, которые имели отношения с юрлицами, 170 тыс. работали на тех же предприятиях, которым предоставляли услуги. "И это является схемами уклонения от налогообложения», - подчеркнул глава ГНСУ.

Он также сообщил, что в январе-феврале 2011 года «упрощенцы» перечислили в бюджет 161 млн. грн. налога с доходов физлиц, общая сумма поступлений по данному налогу составила 8,1 млрд. грн. «Что касается местных бюджетов, если мы сравним уплату налога «упрощенцев» и поступления с доходов физических лиц, то мы видим очень четкую картину, что доходы в местные бюджеты от «упрощенцев» составляют меньше 2%», - сказал А.КЛИМЕНКО.

Справка УНИАН. С 1 апреля 2011 года вступает в силу раздел ІІІ Налогового кодекса «Налог на прибыль предприятий», который запрещает включать в состав валовых расходов затраты на товары и услуги, приобретенные у физлиц – плательщиков единого налога.