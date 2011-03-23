Киргизия считает своей стратегической задачей вступление в ТС России, Беларуси и Казахстана

Киргизия считает своей стратегической задачей вступление в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью телеканалу Russia Today заявил премьер-министр Кыргызстана Алмазбек АТАМБАЕВ.

«Вступление Кыргызстана в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана является стратегической задачей», – сказал он.

«Мы начали движение в этом направлении и ввели нашего представителя в качестве наблюдателя в совет Таможенного союза, – отметил А.АТАМБАЕВ. – Если Россия, как планирует, в 2011 году вступает в ВТО, а я знаю, что ведется очень активная работа и есть большие надежды на завершение процесса, то проблем не возникнет. Единственная проблема, которая затягивает вопрос, – это то, что Кыргызстан уже состоит в ВТО. Вступление члена ВТО в Таможенный союз вызывает определенные трудности из-за разницы тарифов».

Как сообщал УНИАН, власти Украины изучают возможность вступления страны в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. При этом в стадии завершения находятся переговоры о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом и СНГ.

Справка УНИАН. С 1 января 2010 года в рамках Евразийского экономического содружества действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

6 июля 2010 вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза.

1 июля 2011 года таможенные границы между Россией и Казахстаном, а также между Россией и Беларусью должны полностью исчезнуть.

С 1 января 2012 года страны объединятся в едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Кроме того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.

Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году. В начале 2008 года, после вступления Украины во Всемирную торговую организацию, стороны начали переговоры относительно соглашения о зоне свободной торговли, которое должно стать составной частью соглашения об ассоциации.