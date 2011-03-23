Азаров: Кабмин за год существенно облегчит взаимодействие бизнеса с таможней и налоговой

В течение года правительство Украины существенно облегчит взаимодействие бизнеса с таможенными и налоговыми органами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Николай АЗАРОВ, выступая перед участниками национального собрания депутатов советов всех уровней от Партии регионов, которое проходит сегодня в Киеве.

Он отметил, что Кабмин получает информацию о том, что у представителей бизнеса возникают проблемы при работе с таможенными и налоговыми органами.

«Мы получаем сигналы, что есть проблемы между налоговиками, таможенниками и бизнесом. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы в течение 2011 года ситуация изменилась к лучшему», – заверил Н.АЗАРОВ.

При этом он сообщил, что в скором времени в системе таможенных органов будет проведена серьезная реформа.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Кабинета Министров Николай АЗАРОВ поручил профильным членам Кабмина в течение месяца подготовить программу реформирования налоговой и таможенной служб.