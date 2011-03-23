Вступление Украины в ТС и ЕЭП увеличит торговый баланс на 5 млрд. долл. – российский эксперт

Москва. В случае вступления Украины в Таможенный союз и Единое экономическое пространство общий плюс в торговом балансе может составить примерно 5 млрд. долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в Москве заведующий лабораторией прогнозирования производственного потенциала и межотраслевого взаимодействия Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр ШИРОВ.

«Как показывают наши предварительные расчеты в долгосрочной перспективе, после вступления в Единое экономическое пространство общий плюс Украины в торговом балансе может составить примерно 5 млрд. долл. Это произойдет в один год, возможно, это будет растянуто по времени, но общая оценка сводится к этой цифре», – сказал А.ШИРОВ.

Он отметил, что в случае вступления Украины в Таможенный союз Россию на первом этапе ждут потери. «В таком случае Россия теряет экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые будут поставляться в Украину», – сказал А.ШИРОВ.

По его мнению, на эту же сумму будут снижаться финансовые траты за эти товары для украинских производителей, и в этом есть прямой плюс для экономики Украины.

В то же время, в перспективе от этого выиграет и Россия, однако эффект для ее экономики будет меньше и составит около 1% ВВП.

А.ШИРОВ отметил, что одним из опосредованных эффектов вступления Украины в Таможенный союз является то, что она сможет стать транзитным мостом между РФ и ЕС, особенно учитывая сложности в отношениях между Минском и Москвой. Кроме этого, на территории Украины будут созданы производства с западными технологиями, которые будут поставляться на российский рынок.