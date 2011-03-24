Минфин выпустит ОВГЗ на 8,5 млрд. грн. для капитализации «Нафтогаза»
Министерство финансов Украины выпустит облигации внутреннего государственного займа (РВГЗ) на сумму 8,5 млрд. грн. для оплаты ими акций дополнительной эмиссии НАК «Нафтогаз Украины».
Соответствующее поручение Кабинета Министров Минфину закреплено в распоряжении правительства №211-р от 11 марта 2011 года «Об утверждении финансового плана и основных показателей движения средств НАК «Нафтогаз Украины» как отдельного юридического лица на 2011 год», текст которого опубликован на правительственном портале.
Согласно документу, Министерство энергетики и угольной промышленности в случае несвоевременного или не в полном объеме осуществления мер, предусмотренных планом сотрудничества правительства с Международным валютным фондом (МВФ) на 2011 год и включенных в финансовой план компании, подаст предложения о корректировке финплана компании.
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.